中国のAI戦略に欧州は「規制の行き届いた博物館」化のリスク、スイス紙が警鐘―独メディア2026年4月1日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国が電気自動車（EV）に続き人工知能（AI）とロボット工学で世界をリードしつつある一方、欧州は過去の栄光と過剰な規制に縛られ衰退に直面しているとするスイス紙に掲載された評論記事を紹介した。記事が紹介したのはスイスの新チューリヒ新聞（NZZ）に掲載された文章。