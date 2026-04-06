6人組グループ・SixTONESが出演する日本テレビ系『Golden SixTONES 2時間SP』（後7：58〜後9：54）に“サイズ姉さんエレガント”として俳優・麻生久美子がサプライズ出演した。【番組カット】名探偵キョモンが登場！絶好調な京本大我同番組では、菅田将暉をゲストに迎え、身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」に挑戦。出題VTRには通常、“サイズ姉さん”が挑戦し