◇ナ・リーグドジャース8─6ナショナルズ（2026年4月5日ワシントン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、最大5点差をひっくり返す8−6の逆転勝ち。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場し、2試合ぶりとなる今季2号と決勝の犠飛を含む4打数2安打2打点。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も本塁打を評価した。大谷はナショナルズの先発で元巨人のグリフィンに対し、第1打席は空振り三振