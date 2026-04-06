元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が5日、Xを更新。自身の症状について「病名」を問うた。鈴木氏は「コレは花粉症なのか？風邪なのか？昨日の夜あたりからなんか変」と体調不良であることを書き出した。そして「乾いた咳に、ダルさと、眠気と。鼻の奥の鼻水。うわ、風邪ひいたと思ったんだけど。今日、花粉がすごいというニュースを見て。あれ？なんか風邪なんだけど、風邪とは言い切れない何か