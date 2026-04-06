Image: rantic00 / Shutterstock.com 身近なディストピア…。中国企業の百度（バイドゥ）が運営するロボット（自動運転）タクシーのApollo Goが、相次いで停止した事件が報じられています。原因はシステム障害かBBCによると、中国武漢にて走行中の数十台のロボットタクシーが突然停止しました。タクシーには人が乗車しており、交差点や高架道路にて停まってしまったものや、衝突事故と思しき