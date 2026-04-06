image: duostech AIを動かす「頭脳の工場＝AIデータセンター」は、どこにでも建てられるわけありません。土地、電力、水、工期、そして地域の理解。それら全てをクリアしないといけないのに、世界中でAIの需要だけが先走っています。そこで出てきた発想が「だったらAIデータセンターごとトラックで運んじゃえ」というものです。 需要は超高いけどハードルも超多いAIが何かをするとき（画像を