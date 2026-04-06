日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 春の2時間SP』が、きょう6日(21:00〜)に放送。フェフ姉さんがプロキックボクサーとして夏のデビュー戦を控える中、リバウンド発覚からの再始動に挑む姿が描かれる。(左から)多田さん、フェフ姉さん2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」、「TOEIC受験」、「婚活」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。見事キックボクサーのプロテ