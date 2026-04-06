コスモエネルギーホールディングスは、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)が提供する産学連携プログラム「Industrial Liaison Program」(MIT ILP)に参画した。○■参画の背景と目的1948年に創設されたMIT ILPは、世界各国の企業との強固な連携を構築することを目的として設計されている。海外の大学が主導する産学連携プログラムへの参画は、コスモエネルギーグループとして初の取り組みだ。世界の研究・技術トレンドへのアクセス