保護主さんがごはんの準備をしている最中、保護された子猫たちは足元で「早くして！」と鳴いていたのだそう。中には待ちきれずに、保護主さんの足に飛びかかってきた子もいたのだとか。動画は12.6万回以上も再生され、「可愛い～お腹すいたよ～」「可愛いですね、大変そうですね、でも可愛いから癒されますね」とのコメントが集まっています。 【動画：ごはんの準備をしていると、足元で『3匹の子猫』が…可愛すぎる