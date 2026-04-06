【スターバックス】では、3月25日より春シーズンの新作ビバレッジ第2弾が販売開始に。それに伴い、春の「新作フード」にも新しい商品が仲間入りしています。レジ横のショーケースに新しく登場したフードは、どれもお気に入りのドリンクと一緒にオーダーしたくなるようなものばかり。そこで今回は、次に食べたい新作フードを紹介します。 また食べたくなるシンプルさ