アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、身長１７４センチと小柄でも攻守に野球センスが光る亜大・山里宝内野手（４年＝神戸国際大付）にスポットを当てる。新チームでは主将。大学ラストイヤーの春に自分の全てをぶつける。昨秋ドラフトで１１人が支配下指名を受けるなど、ハイレベルで知られる東都リーグ。今年、野手で注目されているひとりが山里だ。スカウトの共通認識は「守りが上手で、体の割に打撃に力があ