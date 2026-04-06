元ＳＴＵ４８の由良朱合の冠ラジオ番組ＺＩＰ‐ＦＭ「ＦＡＩＲＮＥＸＴＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮＡＳＩＡＮＭＵＳＩＣＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮｆｅａｔ．由良朱合」（毎週第２土曜・深夜２時３０分）が１１日にスタートする。２０１９年にＳＴＵ４８を卒業して以降、声優や女優として幅広く活動する由良。念願だったという冠ラジオ番組で自身の言葉と感性で普段は見せない一面やカルチャーの魅力などを届ける。新番組