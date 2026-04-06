◆米大リーグナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャースは５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちし、３連勝で貯金を今季最大の「５」とした。佐々木朗希投手は５回９０球を投げて、５安打２本塁打、３四球、日米通じて自己ワースト６失点の内容で、今季初勝利はお預けとなった。直球の最速は９８・７マイル（約１５８・８キロ）だった。