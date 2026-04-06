◆米大リーグジャイアンツ２―５メッツ（５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）メッツの千賀滉大投手が５日（日本時間６日）、敵地でのジャイアンツ戦で今季２度目の先発。６回途中２失点で降板し、今季初勝利はならなかった。ＷＢＣ米国代表に選出されたジ軍左腕ウェブとの投げ合い。初回先頭のアダメスに対し、ＡＢＳで判定が覆る見逃し三振で発進し、初回を無失点で立ち上がった。２回に３連打で先