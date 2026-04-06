滋賀県日野町西大路の滋賀農業公園ブルーメの丘で、ヒツジの赤ちゃんが相次いで３匹生まれた。赤ちゃんの誕生は２０２５年春に続き２年連続となる。３月３日に母ヒツジ「サチエ」が白毛のメス「ひな」と黒毛のオス「せな」の双子を、同１５日には別の母ヒツジ「ウメコ」が黒毛のオス「いちご」を産んだ。それぞれの名前については、「ひな」はひなまつりの日に生まれたことにちなみ、「せな」はひなの音の響きにマッチするよう