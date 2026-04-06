◇ナ・リーグドジャース8─6ナショナルズ（2026年4月5日ワシントン）ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し、逆転勝ちで3連勝を飾った。先発の佐々木朗希投手（24）は5回5安打で自己ワーストとなる6失点で降板。打線が逆転したため、敗戦投手とはならなかったが、次回登板以降に課題を残す内容となった。降雨の影響で当初の試合開始時間から約2時間9分遅れの現地時間午後3時44分のプレーボール。