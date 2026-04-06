「ガーディアンズ６−５カブス」（５日、クリーブランド）カブスが逆転負け。今季２度目の先発登板に臨んだ今永昇太投手は５回０／３を３安打１失点で勝敗はつかなかった。打者１９人に９２球を投げて４三振を奪い、与四球１だった。今永は前日の試合が雨天中止となり、この日のダブルヘッダー第２戦にスライドした。五回までは走者を出しても粘り強く投球し２安打投球。六回は先頭のクワンに右への二塁打を浴びたところで降