8位だった久常涼＝5日（ゲッティ＝共同）【サンアントニオ（米テキサス州）共同】米男子ゴルフのテキサス・オープンは5日、テキサス州サンアントニオのTPCサンアントニオ（パー72）で第3ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、久常涼は最終ラウンドを4バーディー、4ボギーの72で回り、通算13アンダーの275で8位だった。松山英樹は最終ラウンドを70で回り、通算9アンダーの21位に終わった。金谷拓実は1アンダーの62位だった。6