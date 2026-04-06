防衛省は、９％にとどまる女性自衛官の比率を２０３５年度までに１３％以上へ引き上げる目標を決めた。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の平均並みを目指す。ワーク・ライフ・バランスの推進や子育て支援の強化により、女性が働きやすい職場環境作りにも取り組む。防衛省によると、２４年度末の女性自衛官は２万４６人で、全自衛官の９・１％だった。１０年前（１４年度末）の５・７％から３・４ポイント増えたが、先進諸国