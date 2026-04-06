BTSが、K−POP初の快挙を記録した。新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、米ビルボードのアルバムチャートで2週連続トップとなった。同チャート予告記事で5日、メインアルバムチャート「ビルボード200」で、先週に続き、トップを維持した。同チャートで2週連続1位は、K−POPアーティストとしては初めて。韓国通信社聯合ニュースTVは6日「ビルボードが算出する基準のアルバムユニットは64万1000ユニットで、14年にこの集計が導入さ