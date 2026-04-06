山東省濰坊市昌邑市北孟鎮では大規模穀物農家の岳夢羲さんの麦畑がすでに生育回復期を迎えている。今年、岳さんはこれまでのように経験に頼って畑を巡回するのではなく、大型スクリーンの前に立っている。画面には衛星リモートセンシング画像がはっきり映し出され、区画ごとの苗の生育状況の違いが一目で分かる。濃い緑の部分では小麦が力強く成長し、色の薄い部分では追加の施肥が必要であることが示されている。新華社が伝