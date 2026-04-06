下諏訪温泉は、中山道と甲州街道が交わる中山道唯一の温泉宿場町として、古くから多くの旅人を迎えてきました。町内にある25カ所の源泉からは、毎分約6000Lもの豊かなお湯が湧き出しています。泉質は肌に優しい単純泉や、高血圧症などに良いとされる硫酸塩泉が中心です。昔ながらの公衆浴場が10カ所あり、観光客も地元の人々に混じって気軽に湯めぐりを楽しむことができます。「下諏訪温泉」周辺には何がある？下諏訪温泉の最大の