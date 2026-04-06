日常に溶け込む新しい軽自動車の提案「東京オートサロン2026」で、ダイハツが提示した一台は、軽自動車という枠の中で新たな可能性を模索する内容として印象に残るものでした。派手な演出や奇抜なデザインで目を引くのではなく、あくまで日常に寄り添う視点から作り込まれている点が特徴的だったのです。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新「“ちいさな”スライドドアワゴン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）そのモ