●レッドソックス6−8パドレス○＜現地時間4月5日フェンウェイ・パーク＞ボストン・レッドソックスがサンディエゴ・パドレスとの本拠地カード3戦目に逆転負け。吉田正尚外野手（32）は「6番・左翼」で先発出場し、3安打3打点を記録した。レッドソックスは3回裏に3番ジャレン・デュランの2点適時二塁打など3点を先制し、昨季所属の右腕ビューラーをノックアウト。なおも二死三塁の好機で第2打席に立った吉田は、2番手