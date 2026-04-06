6日午前8時29分ごろ、徳島県、香川県、高知県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は高知県中部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、徳島県の吉野川市、美馬市、つるぎ町、那賀町、それに牟岐町、香川県の丸亀市と宇多津町、それに多度津町、高知県の東洋町です。 【各