ドジャース逆転勝ちで2敗目は回避も【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に先発。5回90球を投げ、5奪三振3四球、5安打6失点で勝ち負けは付かなかった。大量リードを許してしまったが、デーブ・ロバーツ監督は「私個人の意見を言えば、全体的にまずまずの登板だったと思う」と一定の評価を下した。今季初勝利を目指す佐々木