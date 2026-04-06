現地４月５日に開催されたFAカップの準々決勝で、ヌーノ・エスピリト・サント監督が率いるウェストハムは、田中碧を擁するリーズとホームで対戦。２−２で突入したPK戦の末に敗れ、ベスト４進出を逃した。 プレミアリーグで降格圏の18位に沈むウェストハムは、同じく残留を争うリーズを相手に２点のビハインドを負う。26分に鋭い切り返しを見せた田中に、左足での強烈なシュートで被弾すれば、75分にはドミニク・キャルバ