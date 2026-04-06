ドジャースの大谷翔平選手が、今シーズン2号となるホームランを放ちました。【映像】大谷が今季2号となる先制ソロHR敵地でのナショナルズ戦に1番DHでスタメン出場した大谷は、3回の第2打席、4球目をとらえ今シーズン2号となる先制のソロホームランを放ちました。この日の先発は、今シーズン2度目の登板となった佐々木朗希。2回まで無失点に抑えますが3回に2ラン、4回に3ランホームランを浴びるなど、6失点。5回90球を投げて