テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ドジャースが５日（日本時間６日）、敵地でナショナルズに最大５点差をつけられながら逆転勝ちしたことを速報した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手は２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放つと、８回には勝ち越しの左犠飛を放った。先発した佐々木朗希投手は５回９０球を投げ、日米通じて自己ワーストの６失点だったが、味方打線の