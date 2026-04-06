ジャーナリングの基本「１日３分から始める」 ジャーナリングを習慣化し、心のデトックスを効果的に行うためには「頑張らない」ことが大切です。多くの人が日記やジャーナリングを始めても三日坊主で終わってしまうのは、無意識のうちに「ちゃんと書かなきゃ」「立派なことを書かなきゃ」と自分でハードルを上げてしまっているからです。心の闇や影を表現する作業において、「うまさ」や「量」はまったく