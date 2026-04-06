低カロリーなだけではNG！ハリとツヤが増す『置き換え術』 いくつになっても若々しくて素敵だなと感じるのはどんな人ですか。顔やスタイルのよさだけではなく、髪や肌、指先まで美しい人ではないでしょうか。 きれいになりたいという気持ちから、無茶なダイエットをしている人も多いかもしれません。でも、体重だけにとらわれて極端に食事の量を減らし、低カロリーの食材ばかり食べていたら栄養不足になります。する