7歳前後から姿勢が悪くなる！子どもを運動器機能不全にさせない体幹トレーニングとは まずはこれ！ドローインを徹底マスター ドローインとは呼吸をしながらお腹を凹ませるエクササイズです。すべての体幹トレーニングの基本になるので、正しいやり方を覚えましょう。 ①まっすぐ立ち大きく息を吸う ②口から細く息を吐きながら、おへそを中心にお腹を凹ませていく ポイントは横