混沌とした現代社会で必ず役に立つ！今知っておきたい「心理学」とはどういう学問？ 行動や身体に表れる変化を分析して無意識を推察する 英語ではPsychologyと表記される「心理学」。ギリシア語の心（psyche）と論理（logos）の２語に由来する言葉で、１５９０年にドイツの哲学者ルドルフ・ゴクレニウスがはじめて論文タイトルに使用したといわれています。 このことからもわかるように、心理学とは、人間の心の仕組みを論理的