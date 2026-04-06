東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.88高値184.27安値183.69 184.78ハイブレイク 184.53抵抗2 184.20抵抗1 183.95ピボット 183.62支持1 183.37支持2 183.04ローブレイク ポンド円 終値210.58高値211.31安値210.45 211.97ハイブレイク 211.64抵抗2 211.11抵抗1 210.78ピボット 210.25支持1 209.92支持2 209.39ロ&#1254