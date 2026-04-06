東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.39高値9.44安値9.38 9.49ハイブレイク 9.46抵抗2 9.43抵抗1 9.40ピボット 9.37支持1 9.34支持2 9.31ローブレイク シンガポールドル円 終値124.05高値124.27安値123.91 124.60ハイブレイク 124.44抵抗2 124.24抵抗1 124.08ピボット 123.88支持1 123.72支持2 123.52ローブレイ