ロシア外相米国は「最後通告」という脅しを止め交渉に戻るべき イランとロシアの外相が米国イスラエルの「犯罪」について協議した。 イランとロシアの外相は過去37日間に及ぶ米イスラエルによる「犯罪」について協議した。学校や病院、住宅地、核施設、工場・製造拠点への攻撃を強く非難。 ロシア外相は、米国は「最後通告」という脅しを止め、交渉の場に戻るべきだと述べた。イランの民間インフラへの違法な攻撃を停止