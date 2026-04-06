タレントのさとう珠緒（53）が6日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデルとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「新年度ですね」とつづり始めた。「あっという間に4月〜今年の目標『お煎餅を食べ過ぎない』は…すでに守れていない私です。気をつけねば」と明かした。そして「今月のピュアチャンのゲストは、とってもビューティーな西山茉希さん」とモデル・西山茉希との2ショットを投稿した。ネットで