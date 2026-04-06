■MLBガーディアンズ6ー5カブス（日本時間6日、プログレッシブ・フィールド）カブスの今永昇太（32）が敵地でのガーディアンズ戦に今季2度目の先発、5回0/3、92球を投げて、被安打3、奪三振4、四死球1、失点1（自責点1）、スライド登板も丁寧なピッチング。勝利投手の権利を得て降板となったが、中継ぎがつかまり今季初勝利とはいかなかった。チームも逆転負けで初の連勝とはならなかった。今季初登板となった3月30日のナショナ