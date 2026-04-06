◇インターリーグカブス 5―6 ガーディアンズ（2026年4月5日クリーブランド）カブスの今永昇太投手（32）が5日（日本時間6日）、敵地ガーディアンズ戦で今季2度目の先発マウンドに上がり、5回0/3で92球を投げてを3安打1四球4三振1失点と好投も勝ち負けはつかなかった。当初は4日（同5日）のガーディアンズ戦で先発予定も悪天候で中止。この日がダブルヘッダーとなり、今永は第2試合に“スライド”となっていた。ダブルヘ