防衛省・自衛隊は、陸上自衛隊に無人機（ドローン）などの無人アセットの活用を推進する部署を月内にも創設する方針を固めた。ロシアによるウクライナ侵略や米国・イスラエルとイランとの戦闘などを踏まえた「新しい戦い方」に備え、装備の無人化や省人化を促す。複数の政府関係者が明らかにした。陸自に設ける部署は、十数人規模を想定している。無人機を主体とする「無人化部隊」と、ＡＩ（人工知能）などを活用して作業の自