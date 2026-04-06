東京証券取引所は６日、Ｏｌｙｍｐｉｃグループの株式売買を同日午前８時２０分から停止すると発表した。理由は「経営統合に関する報道の真偽などの確認のため」。 日本経済新聞電子版は４日、「『ドン・キホーテ』運営のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）が大手スーパーのＯｌｙｍｐｉｃグループを買収することが４日、わかった」と報じた。