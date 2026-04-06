開催：2026.4.6会場：チェース・フィールド結果：[Dバックス] 6 - 5 [ブレーブス]MLBの試合が6日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブレーブスが対戦した。Dバックスの先発投手はブランドン・ファット、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。1回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打って右中間スタンドへのホ