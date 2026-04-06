大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53270+70 （+0.13％） TOPIX先物3656.5+4.5 （+0.13％） シカゴ日経平均先物-（休場・グッドフライデー） （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 3日の米国市場は、グッドフライデー（聖金曜日）の祝日で休場だった。ユーロ圏もグッドフライデーで休場だったほか、6日はイースターマンデーの祝日で休場となる。本