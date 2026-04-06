Ｏｌｙｍｐｉｃグループ [東証Ｓ] が4月6日朝(08:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常損益を従来予想の11.8億円の赤字→27億円の赤字(前の期は1.6億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億円の赤字→16.2億円の赤字(前年同期は2.6億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大