アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、通常版上映に加え、IMAX、そしてプレミアムフォーマットではMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinema等の特別フォーマットで全国上映されることが決まった（一部劇場を除く）。【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』IMAX限定入場者プレゼントは2種！本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全