アニメ映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』のメインキャストとして、石橋陽彩、永瀬アンナ、土屋神葉、玉木宏の出演が決定。あわせて、4人の声が初披露となる特報映像も公開された。【動画】映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』特報本作は、2025年に『カフネ』で第22回本屋大賞を受賞した作家・阿部暁子による人気青春小説（集英社オレンジ文庫刊）をアニメ化。秘密を抱えた高校生・月ヶ瀬和希と、浜辺で倒れていた謎の少