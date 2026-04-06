今夜4月6日20時55分からMrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー放送がスタート。Mrs. GREEN APPLEから意気込みコメントが到着した。【写真】大森元貴「とてもやりがいを感じる」『テレビ×ミセス』ビジュアル本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボ