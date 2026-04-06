テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、ドジャース・大谷翔平投手が５日（日本時間６日）、米ワシントンＤＣ・ナショナルズパークでのナショナルズ戦で２試合ぶりの本塁打となる２号ソロを放ったことを報じた。８回には勝ち越しの左犠飛を放ち、ドジャースが８―６で勝利した。コメンテーターを務める俳優の石原良純は「朝起きてね、大谷さん、どうなってるかな？と…おぉ打ってる、打ってる