W杯では難しいジャッジが昔から数多くあったワールドカップ（W杯）には世界最高峰の選手たちが集まるだけではない。世界トップクラスのレフェリーたちも集結する。しかしたとえば2014年ブラジルW杯の開幕戦、ブラジル対クロアチアで、西村雄一主審が下したPKの判定は、クロアチア側が「シミュレーション」と激昂し、ブラジル側が「妥当な判定」と称賛するという、どちらかが必ず抗議するだろうという難しい判定だった。実際、W