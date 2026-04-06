サムスン電子の1−3月期業績速報値が7日に発表を控える中で、四半期営業利益が昨年の年間営業利益を超えるだろうとの見通しが出ている。SKハイニックスまで含めば両社の1−3月期営業利益は最大80兆ウォンに達するとの分析もある。証券業界によると、サムスン電子の1−3月期営業利益コンセンサス（証券会社平均見通し）は36兆8000億ウォンだ。売り上げは116兆ウォン水準と推定される。業績発表を控え見通しは急速に引き上げられこの